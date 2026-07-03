Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8144 - La Cárcel

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 3 de julio

1° 8144 11° 0705 2° 1108 12° 4940 3° 8497 13° 1558 4° 1016 14° 1079 5° 0289 15° 2692 6° 2045 16° 0127 7° 5938 17° 8486 8° 9704 18° 5662 9° 6857 19° 7473 10° 7040 20° 8883

¿Qué significa soñar con La Cárcel?

Soñar con La Cárcel suele representar sentimientos de limitación, culpa o temor a las consecuencias.

También puede indicar el deseo de liberarte de hábitos, relaciones o responsabilidades que percibes como opresivas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.