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Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 8144 - La Cárcel
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 3 de julio
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¿Qué significa soñar con La Cárcel?
Soñar con La Cárcel suele representar sentimientos de limitación, culpa o temor a las consecuencias.
También puede indicar el deseo de liberarte de hábitos, relaciones o responsabilidades que percibes como opresivas.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.