La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 17 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9524 - Caballo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 17 de julio

1° 9524 11° 7085 2° 1722 12° 6821 3° 5672 13° 3612 4° 8361 14° 7554 5° 7948 15° 8778 6° 5048 16° 3427 7° 0545 17° 2485 8° 0218 18° 5104 9° 0644 19° 7776 10° 8110 20° 4268

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con un caballo simboliza fuerza, libertad y deseo de avance; su actitud refleja cómo manejas tus impulsos y la dirección de tu vida.

Montarlo sugiere control y progreso; verlo desbocado advierte de emociones desbordadas o cambios que requieren prudencia.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.