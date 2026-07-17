Este viernes, 17 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 4928 - El Cerro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 17 de julio

1° 4928 11° 1214 2° 1532 12° 7861 3° 9727 13° 4561 4° 9662 14° 2332 5° 9047 15° 1070 6° 6300 16° 5115 7° 6920 17° 7083 8° 2248 18° 0495 9° 1620 19° 3958 10° 8193 20° 9106

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas y retos por superar. Señala deseo de progreso, constancia y planear el ascenso.

Estar en la cima sugiere claridad y logro; verlo lejano o subir con dificultad apunta a obstáculos, paciencia y ajuste de recursos. También puede reflejar conexión espiritual y nueva perspectiva.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.