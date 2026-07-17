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La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 17 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 3493 - Enamorado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 17 de julio
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¿Qué significa soñar con Enamorado?
Soñar con El Enamorado sugiere atracción, deseo de unión y armonía en las relaciones.
También indica decisiones afectivas clave, pidiendo autenticidad y equilibrio entre pasión y compromiso.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.