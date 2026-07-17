La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 17 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3493 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 17 de julio

1° 3493 11° 4243 2° 4757 12° 7756 3° 6575 13° 0548 4° 1303 14° 8045 5° 7568 15° 0874 6° 2647 16° 0131 7° 5762 17° 7054 8° 5606 18° 6359 9° 5892 19° 4810 10° 9407 20° 9522

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El Enamorado sugiere atracción, deseo de unión y armonía en las relaciones.

También indica decisiones afectivas clave, pidiendo autenticidad y equilibrio entre pasión y compromiso.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.