Este viernes, 14 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 2857 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto

1° 2857 11° 9383 2° 2501 12° 6135 3° 2393 13° 8233 4° 8142 14° 0091 5° 0208 15° 4900 6° 7440 16° 5092 7° 3247 17° 5554 8° 5477 18° 1051 9° 1354 19° 6879 10° 4498 20° 0601

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado suele representar cargas emocionales, complejos o la necesidad de aceptar imperfecciones con resiliencia.

Si causa temor, puede aludir a prejuicios o vergüenza; si brinda ayuda, apunta a empatía y superación; si tú lo eres, a autoaceptación.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.