Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 8 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2134 - La Cabeza

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 8 de julio

1° 2134 11° 9580 2° 3672 12° 0571 3° 3988 13° 5645 4° 2655 14° 7102 5° 9929 15° 7625 6° 4956 16° 3640 7° 6268 17° 4299 8° 4453 18° 8151 9° 9372 19° 5362 10° 8891 20° 3272

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.

Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.