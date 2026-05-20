Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3468 - Sobrinos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo

1° 3468 11° 0090 2° 1501 12° 7198 3° 2073 13° 3511 4° 9027 14° 6201 5° 9634 15° 9917 6° 3117 16° 2825 7° 3644 17° 3333 8° 4194 18° 0911 9° 0899 19° 9939 10° 2499 20° 2193

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con Los Sobrinos simboliza lazos familiares, protección y responsabilidad afectiva. Indica deseo de cercanía, apoyo y armonía en el hogar.

También puede reflejar cambios o preocupaciones por su bienestar y crecimiento. El tono del sueño aclara si anuncia alegrías o asuntos por resolver.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.