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Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 3468 - Sobrinos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo

 3468 11° 0090 
 2°1501 12° 7198
 3°2073 13° 3511 
 4°9027 14° 6201 
 5°9634 15° 9917 
 6°3117 16° 2825 
 7°3644 17° 3333 
 8°4194 18° 0911 
 9°089919° 9939 
 10°2499 20° 2193 

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con Los Sobrinos simboliza lazos familiares, protección y responsabilidad afectiva. Indica deseo de cercanía, apoyo y armonía en el hogar.

También puede reflejar cambios o preocupaciones por su bienestar y crecimiento. El tono del sueño aclara si anuncia alegrías o asuntos por resolver.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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