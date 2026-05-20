Este miércoles, 20 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 8715 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo

1° 8715 11° 4607 2° 6309 12° 7112 3° 1950 13° 2646 4° 9314 14° 9038 5° 2232 15° 6703 6° 2599 16° 8645 7° 5277 17° 7139 8° 1207 18° 3198 9° 0000 19° 9062 10° 1557 20° 0752

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con La Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y deseo de protección. También puede reflejar idealización de la belleza o recuerdos de la niñez.

En el imaginario popular, La Niña Bonita se asocia al número 15 y a transiciones festivas. El sueño podría señalar nuevos comienzos o un toque de buena suerte.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.