Este miércoles, 20 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 8715 - Niña Bonita
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo
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¿Qué significa soñar con Niña Bonita?
Soñar con La Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y deseo de protección. También puede reflejar idealización de la belleza o recuerdos de la niñez.
En el imaginario popular, La Niña Bonita se asocia al número 15 y a transiciones festivas. El sueño podría señalar nuevos comienzos o un toque de buena suerte.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.