Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 2044 - La Cárcel
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo
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¿Qué significa soñar con La Cárcel?
Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro o limitación, reflejando que te sientes atrapado por responsabilidades, normas o miedos.
También puede ser un llamado a la introspección y al cambio: reconocer culpas, sanar y buscar salidas prácticas para recuperar tu libertad personal.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.