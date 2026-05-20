Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2044 - La Cárcel

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo

1° 2044 11° 8704 2° 4662 12° 5017 3° 4548 13° 6279 4° 4268 14° 7383 5° 7654 15° 9687 6° 0166 16° 3635 7° 3072 17° 5918 8° 2575 18° 9334 9° 9571 19° 4922 10° 8609 20° 5305

¿Qué significa soñar con La Cárcel?

Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro o limitación, reflejando que te sientes atrapado por responsabilidades, normas o miedos.

También puede ser un llamado a la introspección y al cambio: reconocer culpas, sanar y buscar salidas prácticas para recuperar tu libertad personal.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.