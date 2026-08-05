Este martes, 4 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6926 - La Misa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 4 de agosto

1° 6926 11° 4387 2° 3335 12° 0981 3° 0128 13° 5429 4° 3475 14° 7918 5° 1792 15° 4710 6° 5500 16° 4906 7° 5526 17° 5590 8° 0041 18° 0315 9° 8421 19° 4667 10° 1722 20° 1887

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con la misa suele reflejar una búsqueda de paz interior, guía espiritual o la necesidad de reconciliación y perdón.

También puede aludir al deseo de pertenecer a una comunidad, reafirmar valores o encontrar consuelo ante una pérdida o preocupación.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.