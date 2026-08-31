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Este lunes, 31 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 6894 - Cementerio

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 31 de agosto

 6894 11° 7994 
 2°5428 12° 6556
 3°9281 13° 3754 
 4°4451 14° 7961 
 5°8248 15° 2523 
 6°7058 16° 7100 
 7°3573 17° 6417 
 8°7944 18° 0259 
 9°521019° 4919 
 10°1748 20° 5652 

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con el cementerio suele señalar cierres, duelo o la necesidad de concluir etapas; invita a aceptar cambios y dejar ir.

También puede aludir a recuerdos y homenaje a los que ya no están, o a una fase de introspección; según el contexto, indica temores o transformación personal.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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