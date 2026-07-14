Este lunes, 13 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4805 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio

1° 4805 11° 8096 2° 9131 12° 0658 3° 1764 13° 5158 4° 1483 14° 7744 5° 7879 15° 9635 6° 2429 16° 0166 7° 6977 17° 2317 8° 8244 18° 2625 9° 2955 19° 6527 10° 7885 20° 1776

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; invita a confiar en tus instintos y en tu capacidad de adaptación.

Si el Gato es amistoso sugiere buena fortuna y protección; si es agresivo puede advertir engaños, celos o miedos ocultos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.