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Este lunes, 13 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 3617 - Desgracia

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio

 3617 11° 0608 
 2°8847 12° 5795
 3°3902 13° 5497 
 4°8119 14° 2904 
 5°7657 15° 2183 
 6°8670 16° 6503 
 7°4516 17° 1434 
 8°3411 18° 2519 
 9°890219° 0193 
 10°5073 20° 9969 

¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con la Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, errores o vulnerabilidad. Invita a ser prudente y a cuidar tus recursos y vínculos.

También puede indicar un cambio necesario: enfrentar lo doloroso para fortalecerte. Observa el estrés y ajusta hábitos antes de que los problemas crezcan.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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