Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9406 - Perro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio

1° 9406 11° 6030 2° 3041 12° 0968 3° 5022 13° 4052 4° 1990 14° 4526 5° 5740 15° 5660 6° 1116 16° 9444 7° 9324 17° 4864 8° 0799 18° 4175 9° 7811 19° 7999 10° 9240 20° 0126

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con El Perro simboliza lealtad, protección y amistad. Indica apoyo fiel o la necesidad de fortalecer vínculos y confianza.

Si el perro es amistoso, anuncia alianzas y buenas noticias; si es agresivo o muerde, advierte conflictos, traiciones o límites que debes poner.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.