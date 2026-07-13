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Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 9406 - Perro

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio

 9406 11° 6030 
 2°3041 12° 0968
 3°5022 13° 4052 
 4°1990 14° 4526 
 5°5740 15° 5660 
 6°1116 16° 9444 
 7°9324 17° 4864 
 8°0799 18° 4175 
 9°781119° 7999 
 10°9240 20° 0126 

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con El Perro simboliza lealtad, protección y amistad. Indica apoyo fiel o la necesidad de fortalecer vínculos y confianza.

Si el perro es amistoso, anuncia alianzas y buenas noticias; si es agresivo o muerde, advierte conflictos, traiciones o límites que debes poner.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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