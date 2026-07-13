Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 9406 - Perro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio
|1°
|9406
|11°
|6030
|2°
|3041
|12°
|0968
|3°
|5022
|13°
|4052
|4°
|1990
|14°
|4526
|5°
|5740
|15°
|5660
|6°
|1116
|16°
|9444
|7°
|9324
|17°
|4864
|8°
|0799
|18°
|4175
|9°
|7811
|19°
|7999
|10°
|9240
|20°
|0126
¿Qué significa soñar con Perro?
Soñar con El Perro simboliza lealtad, protección y amistad. Indica apoyo fiel o la necesidad de fortalecer vínculos y confianza.
Si el perro es amistoso, anuncia alianzas y buenas noticias; si es agresivo o muerde, advierte conflictos, traiciones o límites que debes poner.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.