Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 1096 - Marido
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio
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¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con el marido suele simbolizar la relación, el compromiso y la necesidad de apoyo o cercanía.
También puede reflejar tensiones, cambios o temores; el clima del sueño orienta qué aspecto atender.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.