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Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 1096 - Marido

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio

 1096 11° 1692 
 2°2026 12° 5164
 3°7746 13° 0577 
 4°9542 14° 0249 
 5°9464 15° 5697 
 6°4347 16° 3224 
 7°8363 17° 1972 
 8°2898 18° 2597 
 9°206119° 8217 
 10°3748 20° 1583 

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido suele simbolizar la relación, el compromiso y la necesidad de apoyo o cercanía.

También puede reflejar tensiones, cambios o temores; el clima del sueño orienta qué aspecto atender.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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