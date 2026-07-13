Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1096 - Marido

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio

1° 1096 11° 1692 2° 2026 12° 5164 3° 7746 13° 0577 4° 9542 14° 0249 5° 9464 15° 5697 6° 4347 16° 3224 7° 8363 17° 1972 8° 2898 18° 2597 9° 2061 19° 8217 10° 3748 20° 1583

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido suele simbolizar la relación, el compromiso y la necesidad de apoyo o cercanía.

También puede reflejar tensiones, cambios o temores; el clima del sueño orienta qué aspecto atender.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.