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Este jueves, 28 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 9157 - El Jorobado

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo

 9157 11° 9917 
 2°7307 12° 8468
 3°7937 13° 0893 
 4°0607 14° 1431 
 5°9107 15° 7036 
 6°3123 16° 0853 
 7°4742 17° 0582 
 8°2509 18° 6763 
 9°933819° 5971 
 10°0554 20° 3934 

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar cargas personales, complejos o la sensación de ser juzgado; también sugiere resiliencia y aceptación de lo propio.

El sueño invita a practicar empatía y cuidar la autoestima; si genera inquietud, señala sanar viejas heridas y buscar apoyo para aligerar el peso.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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