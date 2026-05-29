Durante este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 1801 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo

1° 1801 11° 7416 2° 8359 12° 2022 3° 8736 13° 8245 4° 6028 14° 0308 5° 7625 15° 1299 6° 8811 16° 5496 7° 5283 17° 4925 8° 1295 18° 3173 9° 6164 19° 4465 10° 6554 20° 5590

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con agua clara y tranquila suele representar paz interior, claridad emocional y renovación.

Si el agua aparece turbia, agitada o desbordada, puede señalar ansiedad, conflictos internos o cambios inminentes.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.