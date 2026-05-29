En esta noticia

Durante este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 1801 - Agua

Te puede interesar

Luego de años de espera, abrieron la autopista más ansiada del país que aliviará el tráfico para siempre

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo

 1801 11° 7416 
 2°8359 12° 2022
 3°8736 13° 8245 
 4°6028 14° 0308 
 5°7625 15° 1299 
 6°8811 16° 5496 
 7°5283 17° 4925 
 8°1295 18° 3173 
 9°616419° 4465 
 10°6554 20° 5590 

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con agua clara y tranquila suele representar paz interior, claridad emocional y renovación.

Si el agua aparece turbia, agitada o desbordada, puede señalar ansiedad, conflictos internos o cambios inminentes.

Te puede interesar

Comenzó la obra más esperada de todas: pavimentarán una ruta clave que cruza la provincia de punta a punta

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Arranca el tren bala más rápido de Sudamérica: tiene tecnología china y es el gran orgullo de un país