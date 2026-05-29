Durante este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 1801 - Agua
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo
|1°
|1801
|11°
|7416
|2°
|8359
|12°
|2022
|3°
|8736
|13°
|8245
|4°
|6028
|14°
|0308
|5°
|7625
|15°
|1299
|6°
|8811
|16°
|5496
|7°
|5283
|17°
|4925
|8°
|1295
|18°
|3173
|9°
|6164
|19°
|4465
|10°
|6554
|20°
|5590
¿Qué significa soñar con Agua?
Soñar con agua clara y tranquila suele representar paz interior, claridad emocional y renovación.
Si el agua aparece turbia, agitada o desbordada, puede señalar ansiedad, conflictos internos o cambios inminentes.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.