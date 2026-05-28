Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 28 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 7540 - El Cura

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo

1° 7540 11° 5397 2° 0542 12° 7462 3° 1551 13° 5717 4° 5038 14° 7379 5° 0577 15° 8456 6° 1642 16° 0637 7° 8704 17° 5900 8° 6077 18° 1837 9° 7217 19° 3482 10° 7827 20° 2700

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar guía espiritual, necesidad de orientación moral o búsqueda de consuelo y perdón.

Si aparece amable, apunta a paz y reconciliación; si es severo o distante, refleja culpa, dudas o presión social.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.