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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 23 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 1325 - Gallina

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 23 de julio

 1325 11° 3132 
 2°1192 12° 6843
 3°9108 13° 4711 
 4°1866 14° 4813 
 5°4259 15° 3636 
 6°5790 16° 7368 
 7°0920 17° 2476 
 8°0479 18° 5670 
 9°582619° 6577 
 10°4335 20° 3316 

¿Qué significa soñar con Gallina?

Soñar con la Gallina simboliza cuidado, hogar y fertilidad; sugiere proteger lo que estás gestando y nutrir tus vínculos.

Si está serena o pone huevos anuncia prosperidad; si cacarea o huye advierte chismes, miedos o indecisión.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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