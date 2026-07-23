Este jueves, 23 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0612 - Soldado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 23 de julio

1° 0612 11° 0200 2° 8272 12° 0729 3° 6719 13° 3887 4° 7617 14° 6964 5° 7603 15° 1859 6° 7923 16° 9872 7° 5213 17° 0843 8° 6126 18° 0584 9° 3629 19° 3814 10° 3510 20° 7205

¿Qué significa soñar con Soldado?

Soñar con el Soldado suele representar disciplina, valentía y protección. Indica necesidad de orden, autocontrol y compromiso frente a retos.

También puede señalar rigidez, obediencia ciega o conflictos internos. Invita a equilibrar deber y emociones y a defender límites con sabiduría.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.