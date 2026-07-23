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Este jueves, 23 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 7462 - Inundación

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 23 de julio

 7462 11° 7126 
 2°5794 12° 9160
 3°6790 13° 2742 
 4°1956 14° 7427 
 5°7582 15° 4732 
 6°0911 16° 9806 
 7°4806 17° 7397 
 8°0052 18° 0540 
 9°634019° 4157 
 10°8637 20° 5666 

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con la Inundación suele reflejar emociones desbordadas o sentir que una situación te supera. Indica pérdida de control y ansiedad por cambios repentinos.

También puede sugerir limpieza y renacimiento: lo viejo se libera para abrir espacio a lo nuevo. Si el agua está clara, hay renovación; si es turbia, confusión por resolver.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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