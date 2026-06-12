Durante este jueves, 11 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 2014 - Borracho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio

1° 2014 11° 4814 2° 6055 12° 1788 3° 2900 13° 6014 4° 0038 14° 8756 5° 3639 15° 5413 6° 9400 16° 2007 7° 0959 17° 9740 8° 5920 18° 8105 9° 7386 19° 7330 10° 0220 20° 5042

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con el Borracho refleja descontrol, excesos y posibles vergüenzas por impulsos.

Invita a poner límites, cuidarte y decidir con mayor claridad y responsabilidad.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.