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Durante este jueves, 11 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 2014 - Borracho

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio

 2014 11° 4814 
 2°6055 12° 1788
 3°2900 13° 6014 
 4°0038 14° 8756 
 5°3639 15° 5413 
 6°9400 16° 2007 
 7°0959 17° 9740 
 8°5920 18° 8105 
 9°738619° 7330 
 10°0220 20° 5042 

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con el Borracho refleja descontrol, excesos y posibles vergüenzas por impulsos.

Invita a poner límites, cuidarte y decidir con mayor claridad y responsabilidad.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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