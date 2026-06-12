Durante este jueves, 11 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 2014 - Borracho
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio
|1°
|2014
|11°
|4814
|2°
|6055
|12°
|1788
|3°
|2900
|13°
|6014
|4°
|0038
|14°
|8756
|5°
|3639
|15°
|5413
|6°
|9400
|16°
|2007
|7°
|0959
|17°
|9740
|8°
|5920
|18°
|8105
|9°
|7386
|19°
|7330
|10°
|0220
|20°
|5042
¿Qué significa soñar con Borracho?
Soñar con el Borracho refleja descontrol, excesos y posibles vergüenzas por impulsos.
Invita a poner límites, cuidarte y decidir con mayor claridad y responsabilidad.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.