La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 17 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4183 - Mal Tiempo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 17 de julio

1° 4183 11° 6973 2° 7677 12° 7581 3° 7383 13° 5128 4° 4846 14° 5897 5° 1259 15° 3391 6° 3439 16° 9454 7° 3063 17° 9153 8° 0987 18° 0618 9° 9356 19° 2710 10° 0776 20° 3366

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo suele simbolizar tensiones, miedos o incertidumbre que nublan tu panorama emocional.

Invita a resguardarte, ajustar planes y esperar mejores condiciones antes de tomar decisiones importantes.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.