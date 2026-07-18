La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 18 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1156 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 18 de julio

1° 1156 11° 3661 2° 3711 12° 9730 3° 8131 13° 5770 4° 7389 14° 8714 5° 4478 15° 2875 6° 2891 16° 9363 7° 8654 17° 6593 8° 9830 18° 4402 9° 4590 19° 8044 10° 6207 20° 8410

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída suele reflejar inseguridad, miedo a perder el control o al fracaso. Indica sensación de vulnerabilidad ante cambios o presiones.

También puede ser un llamado a soltar y reconstruir sobre bases más firmes. Si no tocas fondo en el sueño, sugiere que aún tienes recursos para recuperar el equilibrio.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.