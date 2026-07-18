La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 18 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 1156 - La Caída
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 18 de julio
|1°
|1156
|11°
|3661
|2°
|3711
|12°
|9730
|3°
|8131
|13°
|5770
|4°
|7389
|14°
|8714
|5°
|4478
|15°
|2875
|6°
|2891
|16°
|9363
|7°
|8654
|17°
|6593
|8°
|9830
|18°
|4402
|9°
|4590
|19°
|8044
|10°
|6207
|20°
|8410
¿Qué significa soñar con La Caída?
Soñar con La Caída suele reflejar inseguridad, miedo a perder el control o al fracaso. Indica sensación de vulnerabilidad ante cambios o presiones.
También puede ser un llamado a soltar y reconstruir sobre bases más firmes. Si no tocas fondo en el sueño, sugiere que aún tienes recursos para recuperar el equilibrio.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.