La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 2 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0472 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 2 de julio

1° 0472 11° 8581 2° 1926 12° 3493 3° 7068 13° 8998 4° 4144 14° 8585 5° 2511 15° 8551 6° 9519 16° 5322 7° 5392 17° 7962 8° 4920 18° 4866 9° 6385 19° 3515 10° 6747 20° 5495

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la Sorpresa señala cambios inesperados, noticias repentinas o revelaciones. Refleja apertura a lo imprevisto y capacidad de adaptación.

Si la sorpresa es grata, sugiere oportunidades y alegría; si es tensa, apunta a ansiedad y sensación de descontrol. Invita a confiar en la intuición y prepararse.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.