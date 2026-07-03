Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 2 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4748 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 2 de julio

1° 4748 11° 8726 2° 8881 12° 3983 3° 5330 13° 9649 4° 5007 14° 2015 5° 5765 15° 7736 6° 4982 16° 8870 7° 3335 17° 1440 8° 4065 18° 2731 9° 1002 19° 8302 10° 1684 20° 6033

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con “El muerto que habla” refleja asuntos pendientes, culpas o despedidas; tu mente busca cerrar lo no dicho.

También simboliza intuición o guía: un mensaje interno que intenta advertirte u orientarte según tus emociones y el contexto.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.