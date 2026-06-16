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Durante este martes, 16 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 5507 - Revolver
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio
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|10°
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¿Qué significa soñar con Revolver?
Soñar con El Revolver simboliza defensa, poder y control ante conflictos, o miedo y tensión que buscas manejar.
Si lo empuñas tú señala decisión drástica; si lo tiene otro, indica vulnerabilidad o presión externa, según tus emociones en el sueño.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.