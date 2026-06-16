Durante este martes, 16 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5507 - Revolver

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio

1° 5507 11° 1657 2° 7742 12° 7345 3° 3614 13° 2949 4° 6439 14° 9066 5° 2049 15° 3537 6° 5886 16° 6992 7° 6735 17° 3653 8° 3630 18° 5520 9° 3890 19° 6883 10° 0021 20° 9370

¿Qué significa soñar con Revolver?

Soñar con El Revolver simboliza defensa, poder y control ante conflictos, o miedo y tensión que buscas manejar.

Si lo empuñas tú señala decisión drástica; si lo tiene otro, indica vulnerabilidad o presión externa, según tus emociones en el sueño.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.