Este lunes, 15 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 7701 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de junio

1° 7701 11° 2879 2° 1663 12° 2868 3° 1319 13° 9317 4° 2806 14° 9526 5° 4957 15° 0831 6° 2264 16° 7640 7° 4372 17° 1764 8° 0332 18° 1123 9° 0283 19° 6706 10° 2968 20° 8419

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el Agua suele simbolizar emociones y cambios. Si el Agua es clara y calma, sugiere paz, claridad y limpieza interior.

Si el Agua está turbia o agitada, indica tensión, confusión o desbordamiento emocional. También puede anunciar procesos de renovación y transición personal.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.