Este lunes, 15 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 2094 - Cementerio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de junio

1° 2094 11° 1727 2° 5877 12° 6566 3° 7180 13° 3274 4° 6207 14° 1273 5° 9229 15° 3729 6° 6714 16° 4054 7° 0453 17° 0541 8° 6912 18° 3236 9° 1252 19° 8998 10° 1415 20° 1710

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con el Cementerio suele indicar cierres y transiciones; te invita a soltar lo que ya no sirve.

También puede reflejar duelo o miedo a la pérdida, pero sugiere renovación si afrontas el pasado.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.