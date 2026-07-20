Este lunes, 20 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7423 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 20 de julio

1° 7423 11° 5955 2° 8823 12° 4039 3° 3893 13° 0889 4° 6927 14° 1412 5° 6317 15° 9191 6° 7470 16° 7575 7° 6313 17° 8531 8° 7661 18° 2989 9° 0591 19° 0923 10° 7540 20° 0382

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero simboliza creatividad, cuidado y la transformación de ideas en logros.

También sugiere organizar recursos y tiempos y evitar excesos para mantener el equilibrio.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.