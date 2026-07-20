Este lunes, 20 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 0014 - Borracho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 20 de julio

1° 0014 11° 6386 2° 6978 12° 4325 3° 4898 13° 2382 4° 5138 14° 7327 5° 0658 15° 5678 6° 7200 16° 5480 7° 2447 17° 1412 8° 9288 18° 5404 9° 0725 19° 5003 10° 3994 20° 5232

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con El Borracho suele simbolizar excesos, pérdida de control o evasión de problemas. Es una advertencia para moderar hábitos y afrontar emociones pendientes.

También puede reflejar el deseo de desinhibirte o la preocupación por alguien cercano con conductas impulsivas. El tono del sueño (angustia o diversión) orienta su interpretación.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.