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El Banco Macro firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación Argentina de Brangus con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la actividad ganadera y ampliar el acceso de los productores a herramientas financieras que contribuyan a mejorar la competitividad del sector.

El convenio fue suscripto por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, junto con las autoridades de la Asociación Argentina de Brangus, encabezadas por su titular, Mauricio Groppo, en el marco de una estrategia orientada a acompañar el crecimiento de una de las principales cadenas productivas del país.

A partir de este acuerdo, ambas instituciones trabajarán en forma conjunta para promover iniciativas que faciliten el financiamiento, impulsen las inversiones y acerquen soluciones adaptadas a las necesidades de los productores vinculados con la raza Brangus.

Asistencia

La Asociación Argentina de Brangus reúne a productores, criadores y empresas vinculadas a una de las razas bovinas con mayor expansión en la Argentina, especialmente por su adaptación a distintas regiones productivas y su aporte al crecimiento de la ganadería nacional.

Con esta iniciativa, Banco Macro reafirma su compromiso con el sector agropecuario y con el financiamiento de las economías regionales, acompañando proyectos que contribuyen al desarrollo productivo y a la generación de valor en la cadena ganadera.