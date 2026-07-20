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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 20 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 2300 - Huevos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 20 de julio

 2300 11° 6743 
 2°5903 12° 8992
 3°7099 13° 5920 
 4°6407 14° 1778 
 5°9905 15° 5551 
 6°0994 16° 3987 
 7°9772 17° 0793 
 8°2469 18° 1450 
 9°465619° 5628 
 10°8854 20° 7453 

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial; anuncia oportunidades que pueden crecer si las cuidas.

También puede advertir sobre fragilidad o ideas aún inmaduras; actúa con paciencia para evitar pérdidas o decepciones.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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