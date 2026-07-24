Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 24 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 4886 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 24 de julio

1° 4886 11° 2596 2° 3658 12° 2734 3° 8689 13° 7029 4° 7248 14° 3421 5° 8067 15° 7532 6° 2590 16° 7656 7° 8295 17° 2286 8° 9554 18° 0033 9° 8069 19° 6701 10° 7287 20° 0465

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con humo suele simbolizar confusión, dudas o situaciones poco claras; indica que algo te impide ver con nitidez tus emociones o decisiones.

También puede alertar sobre engaños, tensiones o problemas que se cocinan en silencio; si el humo se disipa, sugiere claridad, liberación o un proceso de purificación.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.