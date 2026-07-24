La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 24 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7841 - El Cuchillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 24 de julio

1° 7841 11° 0427 2° 1417 12° 0559 3° 1230 13° 9692 4° 4958 14° 1454 5° 1668 15° 0001 6° 9121 16° 2231 7° 2457 17° 1296 8° 9940 18° 5740 9° 3489 19° 6236 10° 2943 20° 9941

¿Qué significa soñar con El Cuchillo?

El Cuchillo

Soñar con un cuchillo suele representar conflictos, miedos o la necesidad de defenderte. Indica que estás listo para cortar con algo que te hace daño.

También puede simbolizar decisiones tajantes y límites personales. Si el cuchillo asusta o hiere, sugiere tensión emocional o riesgo de traición.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.