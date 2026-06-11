Este jueves, 11 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5562 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio

1° 5562 11° 4786 2° 1656 12° 5059 3° 5993 13° 1744 4° 2200 14° 3119 5° 8975 15° 7508 6° 8603 16° 8047 7° 8511 17° 6359 8° 8113 18° 9935 9° 3222 19° 5611 10° 5169 20° 2687

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación refleja emociones desbordadas y la necesidad de liberar lo que te supera. También puede simbolizar limpieza y un nuevo comienzo.

Si el agua es turbia o te arrastra, advierte de falta de control y posibles pérdidas. Si es clara y te pones a salvo, indica adaptación y nuevas oportunidades.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.