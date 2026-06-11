Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 11 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7489 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio

1° 7489 11° 5059 2° 9733 12° 0290 3° 3988 13° 5623 4° 6866 14° 7217 5° 4557 15° 8072 6° 7836 16° 6317 7° 3405 17° 7558 8° 5801 18° 9421 9° 8554 19° 9200 10° 1835 20° 6119

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar alertas: desconfianza, traiciones o entornos tóxicos que debes limpiar. Invita a proteger tus recursos y revisar relaciones y hábitos.

Según el contexto, también refleja supervivencia y astucia. Si la enfrentas o la echas, anuncia resolución de problemas; si te muerde o invade, sugiere conflictos pendientes.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.