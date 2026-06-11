Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 10 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7665 - El Cazador

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de junio

1° 7665 11° 5095 2° 2213 12° 9332 3° 9298 13° 7528 4° 5689 14° 0182 5° 8358 15° 1512 6° 4746 16° 5485 7° 2079 17° 5052 8° 5671 18° 5423 9° 1329 19° 6796 10° 6647 20° 8920

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador suele representar la búsqueda decidida de objetivos, disciplina y enfoque para alcanzarlos.

También puede señalar presión o amenaza, sugiriendo medir los impulsos y actuar con estrategia en lugar de instinto.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.