Este martes, 18 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4517 (Desgracia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 18 de agosto

1° 4517 11° 8402 2° 9697 12° 5150 3° 5366 13° 9550 4° 2222 14° 9309 5° 5168 15° 9503 6° 2956 16° 8640 7° 3684 17° 5097 8° 0089 18° 3026 9° 9770 19° 2722 10° 9653 20° 2596

¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar ansiedad, miedo a perder el control o temor al fracaso. Es una señal para atender tus preocupaciones y reforzar tu bienestar emocional.

También puede ser una advertencia simbólica para revisar decisiones y prevenir errores. Tómalo como impulso para actuar con prudencia y transformar el miedo en resiliencia.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.