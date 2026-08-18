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Este martes, 18 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6092 (El Médico).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 18 de agosto
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¿Qué significa soñar con El Médico?
Soñar con El Médico suele simbolizar necesidad de sanación y orientación: tu mente pide atender la salud física o emocional y bajar el ritmo.
También refleja evaluación y decisiones: si el médico te calma, augura recuperación; si genera ansiedad, señala miedo a diagnósticos o a mostrar vulnerabilidad.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.