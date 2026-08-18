En esta noticia ¿Qué significa soñar con El Médico?

Este martes, 18 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6092 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 18 de agosto

1° 6092 11° 2052 2° 2609 12° 0852 3° 1754 13° 3986 4° 4579 14° 8146 5° 7249 15° 5204 6° 7592 16° 1933 7° 8348 17° 5622 8° 7649 18° 7441 9° 0248 19° 1479 10° 6936 20° 4381

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar necesidad de sanación y orientación: tu mente pide atender la salud física o emocional y bajar el ritmo.

También refleja evaluación y decisiones: si el médico te calma, augura recuperación; si genera ansiedad, señala miedo a diagnósticos o a mostrar vulnerabilidad.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.