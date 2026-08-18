Este lunes, 17 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1124 (Caballo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 17 de agosto

1° 1124 11° 8900 2° 8490 12° 0085 3° 2536 13° 4945 4° 5905 14° 2198 5° 2080 15° 6180 6° 8790 16° 6659 7° 0906 17° 2206 8° 3150 18° 5970 9° 8643 19° 0420 10° 6993 20° 6308

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con un caballo suele simbolizar fuerza, libertad y energía vital. Puede indicar que estás listo para avanzar con determinación o recuperar el control de tu vida.

Si el caballo está manso y saludable, sugiere equilibrio y éxito; si está desbocado o herido, advierte impulsos descontrolados o conflictos internos. El color y la acción del caballo matizan el mensaje del sueño.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.