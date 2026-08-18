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Este lunes, 17 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7348 (Muerto que habla).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 17 de agosto

 734811° 6424
 2°762612° 2090
 3°344513° 1366
 4°316414° 4421
 5°274015° 2580
 6°526716° 8591
 7°594217° 3020
 8°474518° 0884
 9°651719° 5645
 10°049920° 3026

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¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele indicar necesidad de cierre, consejo o despedida: la psique busca resolver asuntos pendientes y escuchar una guía interior.

Si el mensaje es sereno, apunta a aceptación y paz; si genera ansiedad, refleja miedos, culpas o dificultad para soltar el pasado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.