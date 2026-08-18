Este lunes, 17 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7348 (Muerto que habla).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 17 de agosto
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|6424
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|3164
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|4421
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|0884
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|6517
|19°
|5645
|10°
|0499
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|3026
¿Qué significa soñar con Muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla suele indicar necesidad de cierre, consejo o despedida: la psique busca resolver asuntos pendientes y escuchar una guía interior.
Si el mensaje es sereno, apunta a aceptación y paz; si genera ansiedad, refleja miedos, culpas o dificultad para soltar el pasado.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.