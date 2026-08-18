Este lunes, 17 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7348 (Muerto que habla).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 17 de agosto

1° 7348 11° 6424 2° 7626 12° 2090 3° 3445 13° 1366 4° 3164 14° 4421 5° 2740 15° 2580 6° 5267 16° 8591 7° 5942 17° 3020 8° 4745 18° 0884 9° 6517 19° 5645 10° 0499 20° 3026

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele indicar necesidad de cierre, consejo o despedida: la psique busca resolver asuntos pendientes y escuchar una guía interior.

Si el mensaje es sereno, apunta a aceptación y paz; si genera ansiedad, refleja miedos, culpas o dificultad para soltar el pasado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: