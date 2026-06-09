Este lunes, 8 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8011 (Palito).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 8 de junio
|1°
|8011
|11°
|8209
|2°
|5819
|12°
|9698
|3°
|6362
|13°
|9411
|4°
|8719
|14°
|6365
|5°
|5790
|15°
|7124
|6°
|3989
|16°
|6364
|7°
|9254
|17°
|0012
|8°
|3443
|18°
|3141
|9°
|8698
|19°
|0617
|10°
|8741
|20°
|2167
¿Qué significa soñar con Palito?
Soñar con Palito sugiere sencillez, inicios modestos y enfoque en lo esencial. Invita a valorar los recursos pequeños y la paciencia.
Si Palito es frágil, advierte vulnerabilidad; si es firme o útil, refleja ingenio y resiliencia. El contexto y tus emociones matizan el significado.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.