Este lunes, 8 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8011 (Palito).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 8 de junio

1° 8011 11° 8209 2° 5819 12° 9698 3° 6362 13° 9411 4° 8719 14° 6365 5° 5790 15° 7124 6° 3989 16° 6364 7° 9254 17° 0012 8° 3443 18° 3141 9° 8698 19° 0617 10° 8741 20° 2167

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con Palito sugiere sencillez, inicios modestos y enfoque en lo esencial. Invita a valorar los recursos pequeños y la paciencia.

Si Palito es frágil, advierte vulnerabilidad; si es firme o útil, refleja ingenio y resiliencia. El contexto y tus emociones matizan el significado.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: