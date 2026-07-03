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Este viernes, 3 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7187 (Piojos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 3 de julio

 718711° 1443
 2°686412° 8761
 3°192713° 8692
 4°063014° 8324
 5°317915° 8593
 6°837816° 3509
 7°814417° 4678
 8°635718° 6392
 9°256919° 3577
 10°929520° 7170

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¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con piojos suele reflejar preocupaciones que “pican”: estrés, culpa o la sensación de estar invadido por problemas pequeños pero persistentes. También puede aludir a chismes, críticas o influencias negativas que afectan tu paz mental.

Este sueño invita a “limpiar” tu entorno y tus pensamientos, cortar hábitos o vínculos que restan energía y recuperar el control. Si te los quitas en el sueño, indica liberación y una mejora cercana.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.