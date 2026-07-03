En esta noticia ¿Qué significa soñar con Piojos?

Este viernes, 3 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7187 (Piojos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 3 de julio

1° 7187 11° 1443 2° 6864 12° 8761 3° 1927 13° 8692 4° 0630 14° 8324 5° 3179 15° 8593 6° 8378 16° 3509 7° 8144 17° 4678 8° 6357 18° 6392 9° 2569 19° 3577 10° 9295 20° 7170

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con piojos suele reflejar preocupaciones que “pican”: estrés, culpa o la sensación de estar invadido por problemas pequeños pero persistentes. También puede aludir a chismes, críticas o influencias negativas que afectan tu paz mental.

Este sueño invita a “limpiar” tu entorno y tus pensamientos, cortar hábitos o vínculos que restan energía y recuperar el control. Si te los quitas en el sueño, indica liberación y una mejora cercana.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.