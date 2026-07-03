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Este jueves, 2 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7770 (Muerto que sueña).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 2 de julio
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¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña suele señalar duelo activo y asuntos pendientes; el pasado busca ser escuchado y cerrado para recuperar calma emocional.
También simboliza cambio y renacimiento: aspectos olvidados despiertan nuevas ideas o deseos, invitándote a replantear creencias y tomar decisiones con serenidad.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.