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Este jueves, 2 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7770 (Muerto que sueña).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 2 de julio

 777011° 5367
 2°733312° 3049
 3°428313° 5102
 4°456714° 4436
 5°879815° 6815
 6°319116° 5567
 7°651717° 7231
 8°309018° 1120
 9°386919° 0808
 10°469120° 7407

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¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña suele señalar duelo activo y asuntos pendientes; el pasado busca ser escuchado y cerrado para recuperar calma emocional.

También simboliza cambio y renacimiento: aspectos olvidados despiertan nuevas ideas o deseos, invitándote a replantear creencias y tomar decisiones con serenidad.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.