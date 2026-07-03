En esta noticia ¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Este jueves, 2 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7770 (Muerto que sueña).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 2 de julio

1° 7770 11° 5367 2° 7333 12° 3049 3° 4283 13° 5102 4° 4567 14° 4436 5° 8798 15° 6815 6° 3191 16° 5567 7° 6517 17° 7231 8° 3090 18° 1120 9° 3869 19° 0808 10° 4691 20° 7407

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña suele señalar duelo activo y asuntos pendientes; el pasado busca ser escuchado y cerrado para recuperar calma emocional.

También simboliza cambio y renacimiento: aspectos olvidados despiertan nuevas ideas o deseos, invitándote a replantear creencias y tomar decisiones con serenidad.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.