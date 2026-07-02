Este miércoles, 1 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8457 (El Jorobado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 1 de julio

1° 8457 11° 4839 2° 7494 12° 9595 3° 6213 13° 4155 4° 3178 14° 1493 5° 0526 15° 5548 6° 1511 16° 1512 7° 3853 17° 6804 8° 3158 18° 2375 9° 6904 19° 3724 10° 7346 20° 3304

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar sentimientos de marginación o de cargar con un peso emocional. Puede indicar miedo al juicio ajeno y necesidad de aceptación.

También simboliza resiliencia y bondad ocultas bajo una apariencia distinta. El sueño invita a abrazar tu singularidad y a mostrar empatía propia y hacia otros.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.