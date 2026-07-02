Este jueves, 2 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1828 (El Cerro).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 2 de julio

1° 1828 11° 2046 2° 9691 12° 0298 3° 5101 13° 6589 4° 8375 14° 5713 5° 5527 15° 1513 6° 5395 16° 5296 7° 7091 17° 5878 8° 7620 18° 9208 9° 4652 19° 3150 10° 7514 20° 0151

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y deseo de superación. Habla de esfuerzo, constancia y camino hacia un propósito.

Si lo escalas, indica avance; si cuesta, revela obstáculos internos. Verlo a lo lejos sugiere paciencia, nostalgia o búsqueda de raíces.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.