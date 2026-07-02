Este jueves, 2 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1828 (El Cerro).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 2 de julio
|1°
|1828
|11°
|2046
|2°
|9691
|12°
|0298
|3°
|5101
|13°
|6589
|4°
|8375
|14°
|5713
|5°
|5527
|15°
|1513
|6°
|5395
|16°
|5296
|7°
|7091
|17°
|5878
|8°
|7620
|18°
|9208
|9°
|4652
|19°
|3150
|10°
|7514
|20°
|0151
¿Qué significa soñar con El Cerro?
Soñar con El Cerro simboliza metas altas y deseo de superación. Habla de esfuerzo, constancia y camino hacia un propósito.
Si lo escalas, indica avance; si cuesta, revela obstáculos internos. Verlo a lo lejos sugiere paciencia, nostalgia o búsqueda de raíces.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.