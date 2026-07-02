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Este jueves, 2 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1828 (El Cerro).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 2 de julio

 182811° 2046
 2°969112° 0298
 3°510113° 6589
 4°837514° 5713
 5°552715° 1513
 6°539516° 5296
 7°709117° 5878
 8°762018° 9208
 9°465219° 3150
 10°751420° 0151

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¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y deseo de superación. Habla de esfuerzo, constancia y camino hacia un propósito.

Si lo escalas, indica avance; si cuesta, revela obstáculos internos. Verlo a lo lejos sugiere paciencia, nostalgia o búsqueda de raíces.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.