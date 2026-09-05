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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4661 (Escopeta).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta suele reflejar defensa o agresividad contenida. Indica deseo de protegerte, marcar límites o tomar control ante amenazas. También puede señalar miedo a ser atacado o la necesidad de prepararte para conflictos.
Si la disparas, sugiere liberar tensiones o decisiones impulsivas; si está rota o descargada, sensación de impotencia. Verla sin usar apunta a cautela y control emocional. El contexto del sueño y tus emociones definen el significado.