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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4661 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre

 4661 11° 3002 
 2°3241 12° 8234 
 3°7977 13° 2395 
 4°0936 14° 5309 
 5°4891 15° 2651 
 6°1615  16° 0270 
 7°4620 17° 8009 
 8°4439 18° 5024 
 9°6106 19° 5015 
 10°0545 20° 3628 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele reflejar defensa o agresividad contenida. Indica deseo de protegerte, marcar límites o tomar control ante amenazas. También puede señalar miedo a ser atacado o la necesidad de prepararte para conflictos.

Si la disparas, sugiere liberar tensiones o decisiones impulsivas; si está rota o descargada, sensación de impotencia. Verla sin usar apunta a cautela y control emocional. El contexto del sueño y tus emociones definen el significado.

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