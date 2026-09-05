En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4661 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre

1° 4661 11° 3002 2° 3241 12° 8234 3° 7977 13° 2395 4° 0936 14° 5309 5° 4891 15° 2651 6° 1615 16° 0270 7° 4620 17° 8009 8° 4439 18° 5024 9° 6106 19° 5015 10° 0545 20° 3628

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele reflejar defensa o agresividad contenida. Indica deseo de protegerte, marcar límites o tomar control ante amenazas. También puede señalar miedo a ser atacado o la necesidad de prepararte para conflictos.

Si la disparas, sugiere liberar tensiones o decisiones impulsivas; si está rota o descargada, sensación de impotencia. Verla sin usar apunta a cautela y control emocional. El contexto del sueño y tus emociones definen el significado.