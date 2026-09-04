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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6705 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre

 6705 11° 8134 
 2°6057 12° 8768 
 3°4330 13° 1334 
 4°8675 14° 4741 
 5°0943 15° 4844 
 6°9093  16° 6830 
 7°4797 17° 2276 
 8°1126 18° 0080 
 9°3000 19° 2759 
 10°7105 20° 4821 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con gatos suele representar intuición, independencia y misterio. Un gato amistoso indica confianza y armonía; si está herido o enfermo, advierte que ignoras tu voz interior o que hay relaciones desgastantes a tu alrededor.

Si el gato ataca o te huye, sugiere engaños, miedos o inseguridad. Un gato negro apunta a lo desconocido; uno blanco, a paz y claridad. Gatitos representan vulnerabilidad y nuevos comienzos que requieren cuidado.

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