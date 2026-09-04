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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6705 (Gato).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre
|1°
|6705
|11°
|8134
|2°
|6057
|12°
|8768
|3°
|4330
|13°
|1334
|4°
|8675
|14°
|4741
|5°
|0943
|15°
|4844
|6°
|9093
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|6830
|7°
|4797
|17°
|2276
|8°
|1126
|18°
|0080
|9°
|3000
|19°
|2759
|10°
|7105
|20°
|4821
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con gatos suele representar intuición, independencia y misterio. Un gato amistoso indica confianza y armonía; si está herido o enfermo, advierte que ignoras tu voz interior o que hay relaciones desgastantes a tu alrededor.
Si el gato ataca o te huye, sugiere engaños, miedos o inseguridad. Un gato negro apunta a lo desconocido; uno blanco, a paz y claridad. Gatitos representan vulnerabilidad y nuevos comienzos que requieren cuidado.