En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6705 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre

1° 6705 11° 8134 2° 6057 12° 8768 3° 4330 13° 1334 4° 8675 14° 4741 5° 0943 15° 4844 6° 9093 16° 6830 7° 4797 17° 2276 8° 1126 18° 0080 9° 3000 19° 2759 10° 7105 20° 4821

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con gatos suele representar intuición, independencia y misterio. Un gato amistoso indica confianza y armonía; si está herido o enfermo, advierte que ignoras tu voz interior o que hay relaciones desgastantes a tu alrededor.

Si el gato ataca o te huye, sugiere engaños, miedos o inseguridad. Un gato negro apunta a lo desconocido; uno blanco, a paz y claridad. Gatitos representan vulnerabilidad y nuevos comienzos que requieren cuidado.