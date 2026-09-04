En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6425 (Gallina).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre

1° 6425 11° 3928 2° 7085 12° 6189 3° 9675 13° 3567 4° 8146 14° 6189 5° 4647 15° 8968 6° 8236 16° 4448 7° 0546 17° 9991 8° 8753 18° 7707 9° 0147 19° 4251 10° 9994 20° 4708

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con una gallina suele aludir al hogar, la protección y el instinto maternal. Puede señalar necesidad de cuidar de ti o de los tuyos, nutrir proyectos y atender lo básico antes de asumir riesgos.

También puede reflejar miedo o cautela excesiva (ser 'gallina'), conflictos menores y chismes en tu entorno. La clave es actuar con valentía, poner límites y proteger tu paz sin descuidar la cooperación.